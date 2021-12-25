Яремчук некрасиво провокував суперника – зірка Порту яскраво присоромив українця
25 грудня 2021 , 15:05Читать новость на русском
Джерело:твіттер CedoDragão
Бенфіка з тріском вилетіла з Кубка Португалії. "Орли" поступилися Порту з рахунком 0:3.
В 1/8 фіналу Кубка Португалії Порту впевнено розібрався з Бенфікою. "Дракони" відсвяткували яскраву домашню вікторію.
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Роман Яремчук вийшов на поле у другому таймі, але допомогти команді нічим не зумів. Навпаки – українець "відзначився" некрасивою поведінкою.
Спочатку він ледь не побився з Таремі, а потім, прикривши рот, намагався спровокувати Отавіо образливими словами. Бразильський хавбек Порту відреагував епічно – вказав Роману на табло, яке показувало рахунок 3:0.