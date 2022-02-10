Роман Яремчук покинув лазарет та приєднався до загальної групи Бенфіки. Футболіст активно готується до наступного матчу своєї команди.

Український нападник Бенфіки Роман Яремчук має шанси вийти на поле вже у найближчому матчі команди. У поєдинку 24-го туру чемпіонату Португалії "орли" зіграють проти Санта-Клари.

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Форвард вже залікував травму та тренується у загальній групі. Пошкодження Роман отримав через курйоз – він займався з гумкою для фітнесу, яка порвалася та поцілила йому в око. Через це він на деякий час опинився поза футбольним полем.

У поточному сезоні Яремчук зіграв 29 матчів, в яких забив 7 голів та віддав 5 результативних передач. Проти Санта-Клари Бенфіка зіграє 12 лютого, матч розпочнеться о 20:00.

Раніше лунала інформація, що Яремчук не виправдав покладених на нього очікувань, тому клуб активно шукає підсилення в атакувальну ланку команди.