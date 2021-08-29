Яремчук може пропустити матчі збірної – у форварда піднялася температура після вакцинації

Тренерський штаб збірної може зіткнутися з черговими кадровими проблемами. Знову страждає лінія атаки.

Український нападник не потрапив у заявку "орлів" на недільний матч чемпіонату Португалії проти Тондели. Офіційно клуб не повідомляє про причини відсутності Яремчука.

До теми Напередодні відбору ЧС-2022 в України проблеми в атаці – один з ключових гравців зазнав травми

За інформацією Meta-ratings у Романа піднялася температура внаслідок вакцинації. Участь футболіста у найближчих поєдинках збірної залежатиме від його подальшого самопочуття.

Крім того, УАФ офіційно повідомила про ушкодження Артема Довбика, яке не дозволить йому зіграти у вересневих матчах "синьо-жовтих". Всього на збір Олександр Петраков викликав трьох форвардів: Яремчука, Довбика та Сікана.

Вже 1 вересня Україна зіграє у відборі ЧС-2022 проти Казахстану.