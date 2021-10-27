Молодий нападник Бенфіки Гонсалу Рамуш починає проявляти себе у дорослому футболі. 20-річний форвард набирає оберти та завойовує місце у складі.

На тій самій позиції грає і українець Роман Яремчук, тому прогрес таланта може стати перешкодою для одного з лідерів збірної України. Але схоже на те, що Рамуш, який забив 14 голів у 12 іграх за "молодіжку", надовго у Бенфіці не затримається.

Цікаво Полювання на Луніна: у боротьбу включився чемпіон Франції та іспанські середняки

У послугах молодого таланта зацікавлена мюнхенська Баварія. "Роттен" поступово задумуються про наступника Роберта Лєвандовскі, тому не проти підписати Рамуша на перспективу.

Окрім того, "орли" можуть непогано заробити на його трансфері. Контракт футболіста з клубом розрахований до літа 2025-го року, тому Баварії доведеться викласти за нього хороші гроші. Портал Transfermarkt оцінює Рамуша у 8 мільйонів євро.