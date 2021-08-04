Яремчук міг перейти у Вольфсбург та навіть літав до Німеччини: чому зірвався перехід

Новачок Бенфіки Роман Яремчук міг продовжити кар'єру в німецькій Бундеслізі. Бачити нападника у своїх рядах хотів Вольфсбург.

Після Євро-2020 за нападником збірної України Роман Яремчуком розпочалося справжнє полювання. Європейські клуби хотіли підсилити атаку українським футболістом.

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Одним з головних претендентів на Романа був німецький Вольфсбург. 25-річний гравець навіть приїжджав до Німеччини та вів перемовини з представниками клубу. На заваді трансферу стала ціна – Вольфсбург категорично не хотів платити за Яремчука ту суму, яку вимагав бельгійський Гент.

Ситуацією скористалася Бенфіка, яка виклала за футболіста 17 мільйонів євро. Важливу роль у рішенні Яремчука переїхати до Португалії зіграла і рекомендація Андрія Шевченка, який товаришує з президентом лісабонців Руєм Коштою.

Вольфсбург після провалу у переговорах з Яремчуком придбав форварда Манчестер Сіті Лукаса Нмечу за 8 мільйонів євро.