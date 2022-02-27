Яремчук ледве стримав сльози: українець став капітаном під загальні овації стадіону в Лісабоні

Нападник Бенфіки отримав капітанську пов'язку перед виходом на заміну. Рідна арена зустріла Романа оплесками та неймовірною підтримкою.

Бенфіка приймала вдома Віторію Гімараєш. Тренерський штаб "орлів" випустив Романа Яремчука на 62-й хвилині, коли його команда перемагала з рахунком 3:0. Після виходу українця команди голів більше не забивали.

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Символічно, що капітан лісабонців Ян Вертонген передав Яремчуку капітанську пов'язку. Крім того, арена тепло зустріла українського легіонера прапорами та вимогами припинити в Україні воєнні дії.

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