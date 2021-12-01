Український нападник Бенфіки Роман Яремчук втрачає позиції у своїй команді. Футболіст не може відзначитись у воротах суперника впродовж тривалого часу.

Наставник Бенфіки Жорже Жезуш планує серйозні зміни в атакувальній лінії команди. У грудні українець буде отримувати значно менше ігрового часу.

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Причина – низька результативність форварда. Востаннє Яремчук забивав за Бенфіку ще у вересні. Потім він мав достатньо ігрового часу, але так і не зміг вразити ворота суперників.

Конкуренти Романа мали менше часу, але потішили тренера реалізацією. Зазначимо, що найближчим часом Бенфіку чекають дуже важливі матчі: з Динамо у Лізі чемпіонів та протистояння з Порту та Спортінгом у чемпіонаті та Кубку відповідно.

Нагадаємо, Роман перейшов до "орлів" влітку за 17 мільйонів євро. Наразі на його рахунку 4 голи у футболці Бенфіки.