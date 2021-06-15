Форвард Північної Македонії Александар Трайковскі поділився думками щодо матчу проти України. Суперник "жовто-синіх" готовий битися за раунд плей-оф.

За словами нападника, попри поразку від Австрії команда Північної Македонії залишається вмотивованою та не збирається опускати руки.

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Матч проти збірної України буде ключовим для нас, потім вже з Нідерландами. Якщо ми обіграємо Україну, у нас будуть хороші шанси на вихід з групи. Ось чому ми повинні зосередитися на цьому матчі, і максимально до нього підготуватися, – сказав Трайковскі.

Зазначимо, що для Північної Македонії цей Євро є першим в історії. У першому турі команда поступилася Австрії з рахунком 1:3. Матч Україна – Північна Македонія відбудеться 17 червня.