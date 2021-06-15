Форвард Північної Македонії Александар Трайковскі поділився думками щодо матчу проти України. Суперник "жовто-синіх" готовий битися за раунд плей-оф.
За словами нападника, попри поразку від Австрії команда Північної Македонії залишається вмотивованою та не збирається опускати руки.
Цікаво Нідерланди – Україна: команди встановили божевільний гольовий рекорд Євро
Матч проти збірної України буде ключовим для нас, потім вже з Нідерландами. Якщо ми обіграємо Україну, у нас будуть хороші шанси на вихід з групи. Ось чому ми повинні зосередитися на цьому матчі, і максимально до нього підготуватися, – сказав Трайковскі.
Зазначимо, що для Північної Македонії цей Євро є першим в історії. У першому турі команда поступилася Австрії з рахунком 1:3. Матч Україна – Північна Македонія відбудеться 17 червня.Шедевр Ярмоленка може стати найкращим голом першого туру Євро-2020