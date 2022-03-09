УЄФА та ФІФА повністю ізолював Росію від футбольного світу. Та навіть війна в Україні та виключення з усіх змагань не відкрили очі місцевим "зіркам".

Колишній гравець Динамо та збірної України Олександр Алієв, який народився у Росії, зі зброєю в руках захищає Київ. Він сподівається, що колись таки зустрінеться з тими російськими гравцями, які підтримали намір Путіна воювати в Україні.

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"Я з ними розберуся"

Колишній гравець збірної Росії Роман Широков підтримав рішення Путіна про вторгнення в Україну. Алієв сподівається, що колись він зможе зустрітися з Широковим та йому подібним та все доступно пояснити.

Думаю, що незабаром цю падлу десь побачу, з ним сам розберуся, бо я ненавиджу таких людей, які сидять і говорять. Я розумію, що по телевізору в Росії вони бачать зовсім інше, а у нас тут відбувається просто повне пекло,

– сказав Алієв.

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