Я сподіваюся, що ти здохнеш найстрашнішою смертю, мерзото, – Зінченко про Путіна
24 лютого 2022 , 12:22Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Олександра Зінченка
Олександр Зінченко не залишився осторонь російської агресії в Україні. Футболіст збірної України звернувся до президента сусідньої країни.
"Я сподіваюся, що ти здохнеш найстрашнішою смертю, мерзото!" – написав Олександр Зінченко, прикріпивши фото Путіна. Згодом пост було видалено, ймовірно через правила публікації повідомлень в Інстаграмі.
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Зауважимо, сьогодні зранку російські війська розпочали наступальну операцію. Ворожа армія здійснила вторгнення на територію України.