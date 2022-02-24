Я сподіваюся, що ти здохнеш найстрашнішою смертю, мерзото, – Зінченко про Путіна

24 лютого 2022 , 12:22
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Джерело:

інстаграм Олександра Зінченка

Олександр Зінченко не залишився осторонь російської агресії в Україні. Футболіст збірної України звернувся до президента сусідньої країни.

"Я сподіваюся, що ти здохнеш найстрашнішою смертю, мерзото!" – написав Олександр Зінченко, прикріпивши фото Путіна. Згодом пост було видалено, ймовірно через правила публікації повідомлень в Інстаграмі.  

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Зауважимо, сьогодні зранку російські війська розпочали наступальну операцію. Ворожа армія здійснила вторгнення на територію України. 

 

Автор: Любомир Кузьмяк