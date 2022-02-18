Руслан Маліновський став одним з найкращих гравців Серії А. Місцеві гранди почали полювання за хавбеком.

Колишній нападник Ювентуса Амаурі, якому довелося пограти в багатьох клубах Серії А, відзначив яскраву гру українця. Він мріє, що колись Маліновський та Поль Погба будуть феєрити у Турині.

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Мрію знову побачити Погба на Ювентус Стедіум, але є ще один гравець, від якого я шаленію. Буквально днями я говорив про Маліновського з другом. Мені він дуже подобається, імпонує його рух на полі,

– сказав Амаурі.

Раніше лунала інформація про те, що Мілан та Інтер намагалися придбати Руслана Маліновського, але Аталанта відповіла відмовою. Боси клубу заявили, що українець недоторканний.

Зараз портал Transfermarkt оцінює хавбека у 30 мільйонів євро. Контракт з Маліновського з Аталантою розрахований до червня 2023 року.