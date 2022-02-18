Бывший нападающий Ювентуса Амаури, которому пришлось поиграть во многих клубах Серии А, отметил яркую игру украинца. Он мечтает, что когда-нибудь Малиновский и Поль Погба будут феерить в Турине.

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Мечтаю снова увидеть Погба на Ювентус Стедиум, но есть еще один игрок, от которого я без ума. Буквально на днях я говорил о Малиновском с другом. Мне он очень нравится, импонирует его движение на поле,

– сказал Амаури.

Ранее раздавалась информация о том, что Милан и Интер пытались приобрести Руслана Малиновского, но Аталанта ответила отказом. Боссы клуба заявили, что украинец неприкасаемый.

Сейчас портал Transfermarkt оценивает хавбека в 30 миллионов евро. Контракт с Малиновского с Аталантой рассчитан до июня 2023 года.