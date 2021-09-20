Міланське дербі завжди було справжньою битвою двох футбольних титанів. Суперники були готові на все, аби зупинити опонента та здобути перемогу.

Зупинити Андрія Шевченка, коли той грав за Мілан, було завданням "із зірочкою". Марко Матерацці був готовий на все, аби не дати українському форварду забити.

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Шевченко – великий футболіст і тренер, але тоді для мене він був ворогом. Це війна, розумієш. Так, я використовував жорсткі прийоми і міг завдати йому травми, але я ні про що не жалкую. Коли Шевченко виходив на матч зі сталевими пластинами в щелепі, я сказав йому в підтрибунці, що з ним трапиться щось погане. А він розсміявся мені в обличчя. Він такий же боєць, як і я,

– пригадав Матерацці.

Нагадаємо, Марко Матерацці – колишній захисник Інтера та збірної Італії, який був відомий завдяки брудним прийомам на футбольному полі.

Особливу "славу" йому приніс епізод із Зінедіном Зіданом у фіналі ЧС-2006, коли він спровокував француза та отримав удар у груди.