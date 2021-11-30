Українська збірна має досвід натуралізації іноземних футболістів. Цілком можливо, що ця практика продовжиться й у майбутньому.

Ганський захисник полтавської Ворскли Наджееб Якубу мріє приміряти жовто-синю футболку збірної України. Футболіст готовий прийняти українське громадянство та захищати наші кольори на футбольному полі.

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Втім, захисник може грати та за збірну Гани. Якщо пропозиція надійде з обох таборів – перед ним буде дуже непростий вибір.

Якщо стане вибір між Україною та Ганою, зважу всі "за" і "проти". Напевно, виберу той варіант, хто першим покличе. Україна – мій другий дім. Я тут сформувався як професіональний гравець. Я люблю та ціную Україну,

– сказав Якубу.

Наджееб розповів, що в Полтаві до нього добре ставляться, це місто стало для нього другим домом. Йому ще важко вільно спілкуватися, але він не бачить у цьому проблеми та готовий докладати більше зусиль для вивчення мови.

Нагадаємо, нещодавно за збірну України грали такі виконавці як Едмар, Марко Девіч та Марлос.