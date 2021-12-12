Я ініціював натуралізацію Марлоса, – Маркевич розповів про розмову з Шевченком

Бразилець Марлос офіційно покинув донецький Шахтар. За час виступів в Україні він проявив себе в Металісті, донецькому клубі та навіть збірній України.

За словами Мирона Маркевича, український паспорт міг отримати і Тайсон, але в Бразилії про це дізналися та заграли футболіста. Що стосується Марлоса, то він сам хотів приміряти жовто-синю футболку.

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"Так, це я був ініціатором. Я ще тоді сказав Шевченку, що Марлос здатний посилити збірну України. Я хотів ще й Тайсона натуралізувати, але у Бразилії про це дізналися, одразу викликали його до збірної та заграли. А з Марлосом у нас вийшло.

Він сам був налаштований на це. Я йому тільки натякнув, а він погодився. Сказав: "Я люблю Україну і із задоволенням гратиму за неї". До того ж, у нас уже були прецеденти. За збірну України грали Едмар та Девіч – вони всі вихованці Металіста. Тож Марлос мав приклади, і він не сумнівався. Він схожий на нас, українців. Дуже позитивний хлопець", – розповів Маркевич.

Марлос отримав український паспорт у 2017 році. За збірну України він зіграв 27 матчів та забив 1 гол.