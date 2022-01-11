Я дуже нервував, – Миколенко задоволений дебютом та рветься знову вийти на поле
Джерело:сайт Евертона
Захисник Віталій Миколенко провів першим матч за Евертон у Кубку Англії. Дебют футболіста вдався – команда святкувала важку перемогу та пішла в наступний етап.
Перемога – чудовий результат для дебюту, але деякі компоненти гри ще потрібно покращувати. Окрім того, перший матч в Англії змусив хвилюватися навіть такого досвідченого гравця, як Миколенко.
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Я не дуже задоволений своєю грою в перші кілька хвилин, тому що сильно нервував. Але потім я відчув підтримку своїх товаришів по команді, які справді допомогли мені зосередитись на грі,
– розповів Віталій.
Також українець відзначив роль фанатів. "Гудісон Парк" радо зустрів таланта, але і на виїзді проти Халла команда не залишилась без підтримки.
Миколенку подобається бути частиною Евертона. Це великий клуб, в якому в нього є всі можливості для розвитку.
Нагадаємо, сьогодні Евертон мав зіграти з Лестером у рамках АПЛ, але матч перенесли через коронавірус.