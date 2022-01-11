Победа – отличный результат для дебюта, но некоторые компоненты игры еще предстоит улучшать. Кроме того, первый матч в Англии заставил переживать даже такого опытного игрока, как Мыколенко.

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Я не очень доволен своей игрой в первые несколько минут, потому что сильно нервничал. Но потом я почувствовал поддержку своих товарищей по команде, которые помогли мне сосредоточиться на игре,

– рассказал Виталий.

Также украинец отметил роль фанатов. "Гудисон Парк" радостно встретил таланта, но и на выезде против Халла команда не осталась без поддержки.

Мыколенко нравится быть частью Эвертона. Это большой клуб, где у него есть все возможности для развития.

Напомним, сегодня Эвертон должен сыграть с Лестером в рамках АПЛ, но матч перенесли из-за коронавируса.