Перехід українських футболістів у російські клуби має великий ажіотаж. Суспільна думка не поділяє цінностей того, хто їде працювати до агресора, який анексував Крим та веде війну на сході України.

Юрій Вернидуб, який виступав за Зеніт, заявив, що не поїде працювати в Росії, поки триває війна. А от його колишній партнер Роман Максимюк, який грав в Зеніті, Динамо, Дніпрі та інших клубах, не такий категоричний.

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"Чи пішов би я тренувати російський клуб? Розумієте, я зараз працюю вантажником в одному із супермаркетів Луцька. Ось таке у мене склалося життя. У мене є тренерська ліцензія, і я хотів би повернутися у футбол.

От скажіть мені, чому наші заробітчани пачками їздять на роботу до Росії? Вони не публічні, їм можна, а якщо людина публічна, то одразу ж кажуть, що це неправильно. Я не розумію цього. Не знаю, як би я вчинив. Я дуже хочу повернутись у футбол. Якби пропозиція з Росії надійшла, то я не знаю, як я вчинив би", – сказав Максимюк.

Зазначимо, що впродовж ігрової кар'єри Максимюк встиг пограти за 13 клубів та викликався у збірну України. У ролі тренера він працював у Вересі, Волинню та Тернополем, але особливого успіху не досягнув.