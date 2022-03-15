Я досі не можу в це повірити, – Шевченко страждає через війну і збирається прихистити біженців
Джерело:ITV
Андрій Шевченко продовжує вести активну громадську діяльність та інформувати світ про українські проблеми. Крім того, наш легендарний футболіст готовий надати реальну допомогу землякам.
Андрій Миколайович зізнається, що сильно переживає, хоч і перебуває на відстані. Особливо складно йому змиритися з великою кількістю жертв від російської агресії.
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Війна дуже жорстока, і важко бачити зруйновані міста і те, як вмирають люди. Я є батьком чотирьох дітей, і я не можу дивитися, як помирають діти, вибухають бомби у дитячій лікарні. Не думаю, що будь-яка людина у світі може витримати це.
Шевченко долучився до інформаційної кампанії за кордоном:
Я намагаюся підтримувати свою країну, намагаюся привернути увагу, намагаюся говорити про те, що саме відбувається, намагаюся достукатися до людських сердець, а потім зрозуміти обставини.
Крім того, екстренер збірної України надає гуманітарну допомогу постраждалим:
Звичайно, я намагаюся збирати гуманітарну допомогу та допомагати своїй країні, своєму народу, біженцям. Я чекав розпоряджень уряду, і тепер це абсолютно ясно. Я працював з послом України тут. Також маю кількох друзів, які хочуть допомогти. Ми збираємося прийняти тут 150 біженців, зокрема, запросити кількох дітей у свій будинок.
Шевченко вважає, що в Україні зараз немає місця, де можна почуватися у безпеці:
Я досі не можу в це повірити, іноді це схоже на поганий сон. Я просто прокидаюся і кажу собі: "Все нормалізується". Але я знаю, що цього ніколи не станеться. Знаю, що ми повинні впоратися з цією ситуацією, і ми маємо знайти спосіб відновити мир у моїй країні.