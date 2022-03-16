Все, що пов'язано із словом "рускій" – буде пов'язано з нацизмом, з геноцидом, – Шовковський

Тренер збірної України Олександр Шовковський традиційно фахово знищує країну-терориста у своїх соцмережах. Цього разу видатний голкіпер пригадав випадки збройної агресії РФ проти інших держав.

"Кажуть, для того, щоб змінити звичку треба 21 день! Йде 21-ий день війни! Війни проти народу, якого наші діди вважали братським! Як добре, що у нас тільки два таких "братських народи", – написав Шовковський.

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Легендарний голкіпер також детально пригадав історію із затопленням підводного човна "Курськ", який зазнав фатальної аварії у 2000 році:

Саме з цього моменту почалося тотальне переслідування свободи преси, свободи думки і свободи висловлювання. А також початок кінця для демократичного напрямку розвитку країни, про який наголошували до цього. Це не був перший крок!

Далі Шовковський навів випадки воєнної агресії РФ – від придністровського конфлікту з Молдовою 1992-го до війни на Донбасі у 2014-му.

"Головне те, що вже є нова звичка. Не тільки для українців, а й для всього світу! Усе, що пов’язано із словом "рускій" – буде пов’язано з нелюдом, з нацизмом, з фашизмом, з геноцидом, з ненавистю… З рашизмом!" – написав Олександр.