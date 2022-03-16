"Говорят, для того, чтобы изменить привычку нужно 21 день! Идет 21 день войны! Войны против народа, которого наши деды считали братским! Как хорошо, что у нас только два таких "братских народа", – написал Шовковский.

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Легендарный голкипер также подробно вспомнил историю с затоплением подводной лодки "Курск", потерпевшей роковую аварию в 2000 году:

Именно с этого момента началось тотальное преследование свободы печати, свободы мысли и свободы выражения. А также начало конца для демократического направления развития страны, о котором подчеркивали до этого. Это не был первый шаг!

Далее Шовковский привел случаи военной агрессии РФ – от приднестровского конфликта с Молдовой в 1992 году до войны на Донбассе в 2014-м.

"Главное то, что уже есть новая привычка. Не только для украинцев, но и для всего мира! Все, что связано со словом "русский" – будет связано с извергом, с нацизмом, с фашизмом, с геноцидом, с ненавистью… С рашизмом!" – написал Александр.