Україна та Фінляндія незабаром зійдуться у битві відбору на ЧС-2022. Захисник Суомі Албін Гранлунд усвідомлює силу "жовто-синіх".

Футоліст радий знову опинитися у таборі збірної власної країни, але думки про матч з Україною не дають йому спокою. Він результату цього протистояння може залежати доля путівок на Мундіаль в Катарі.

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Радий знову бути у збірній. У нас залишаються хороші шанси у кваліфікації і наша мета – стати учасниками чемпіонату світу. Я ще не дивився в таблицю, але вже думаю про поєдинок з Україною. У нас хороші результати, але м'яч круглий – тому все може трапитися,

– сказав Гранлунд.

Нагадаємо, матч відбору на ЧС-2022 Фінляндія – Україна відбудеться у Гельсінкі 9 жовтня. В обох команд наразі по 5 очок, але у фінів ще одна гра у запасі.