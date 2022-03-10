Врятуйте українців. Закрийте небо! – Сидорчук опублікував фото пологового у Маріуполі
10 березня 2022 , 00:22Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Сергія Сидорчука
Футболіст Динамо та збірної України Сергій Сидорчук звернувся до світу з важливим для українців меседжем. Поки відповідні органи зволікають, окупанти продовжують завдавати цинічних ударів по українських містах.
"Прямий удар російських військ по пологовому будинку. Жінки, діти та робітники будинку під завалами. Врятуйте українців. Закрийте небо!" – написав футболіст.
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У середу, 9 березня, війська агресора завдали авіаударів по дитячій лікарні та пологовому будинку. Внаслідок звірячої атаки поранень зазнали 17 осіб.
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