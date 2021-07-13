Український захисник Дмитро Чигринський може продовжити кар'єру в Польщі. Переходу футболіста може сприяти знайомство з головним тренером.

Новачок польської Екстракляси Термаліка розглядає можливість підписання українського захисника Дмитра Чигринського. Сторони вже ведуть перемовини про співпрацю.

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Тренує команду колишній хавбек Шахтаря Маріуш Лєвандовскі. Ще одним важливим чинником трансферу є те, що Чигринський має статус вільного агента, тому клуб не платитиме за гравця.

Нагадаємо, з 2016 року Чигринський виступав за АЕК. За грецький клуб він зіграв 126 матчів, відзначився 5 голами та виграв титул чемпіона Греції у сезоні 2017/18. До цього оборонець виступав за Дніпро, Шахтар, Барселону та запорізький Металург.