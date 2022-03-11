Вони вбивають сотні невинних дітей, – Шевченко привертає увагу світу до дій російських агресорів

Легендарний український футболіст записав відео, у якому розповів про злочини терористів із Росії. Андрій Шевченко закликав світову спільноту допомогти українським дітям.

Андрій Миколайович продовжує боротьбу на інформаційному фронті. Зокрема, на пост Шевченка вже відреагували Джон Террі та Патрік Клюйверт.

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Два тижні тому Росія почала війну проти моєї країни. Протягом останніх кількох днів ситуація погіршилась. Вони вбивають сотні невинних дітей. Хочу вам розповісти історію про 6-річну Тетяну з Маріуполя. Вона померла від зневоднення, як і її мама. Діти заслуговують на спокій та життя. Збережіть Україну та дітей, – сказав Шевченко.

Росія продовжує цинічну окупацію десятків українських міст. Чи не найбільше постраждав Маріуполь у Донецькій області, який перебуває на порозі гуманітарної катастрофи.