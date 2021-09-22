В донецькому Шахтарі багато молодих виконавців, більшість з яких вже спробували свої сили у національній збірній України. Головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі опікується їхнім прогресом.

Юхим Конопля та Данило Сікан вже прорвалися у національну збірну України, Георгій Судаков отримав шанс від Андрія Шевченка. Михайло Мудрик тягне молодіжну збірну і намагається прорватися в головну команду країни.

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Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі задоволений ставленням молоді до справи та робить усе можливе, щоб футболісти якомога швидше вийшли на свій найкращий рівень.

Прогрес я бачу. Конопля вже давно почав грати добре, те ж саме стосується Мудрика, Сікана і Судакова, які для мене як сини. Мені дуже подобається Бондар, який відновився після травми. Також у нас є Бондаренко і Корнієнко – їх прогресу ми теж дуже чекаємо,

– зазначив Де Дзербі.

Нагадаємо, сьогодні на НСК "Олімпійський" Динамо та Шахтар боротимуться за Суперкубок України. Матч розпочнеться о 21:00.