Збірна України у вольовому протистоянні на виїзді перемогла конкурента за вихід у фінальну стадію чемпіонату світу – Фінляндію. Головний тренер команди Олександр Петраков не спішить радіти та націлений на матчі з Боснією, яка теж бореться з нами за вихід із групи.

Фахівець щасливий, що команда виконала його настанови та здобула важливу перемогу. Але святкувати "жовто-сині" не будуть, адже попереду ще два "фінали" проти Боснії та Герцеговини.

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Що у мене на душі? Я вже про Боснію думаю, ця перемога може не мати значення. Я вже головою в Боснії, клянуся вам. Хлопці молодці, це їхня перемога. Гол Ярмоленка з правої ноги для мене був несподіванкою. Андрій був лідером, вів усю команду, скільки міг,

– сказав Петраков.

Також фахівець додав, що сказав команді у роздягальні лише три слова: "Вітаю, забули, Боснія".

Нагадаємо, Україна у рамках групового етапу відбору на ЧС-2022 зіграє ще 2 матчі, обидва – проти Боснії та Герцеговини. 12 жовтня "жовто-сині" приймуть суперника у Львові, а 16 листопада зіграють матч на виїзді.