Віталій Буяльський пропустить Євро-2020

Неприємні новини надійшли з табору збірної України. Через травму чемпіонат Європи пропустить Віталій Буяльський.

Ушкодження, отримане півзахисником Динамо у фіналі Кубка України проти Зорі, не дозволить йому зіграти на Євро-2020. Лікарі діагностували у Буяльського тріщину плюсневої кістки ступні.

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Віталій готувався до континентального турніру разом з іншими збірниками у Харкові. Напередодні футболіст відчув дискомфорт у нозі. Результати обстеження виявилися невтішними. Буяльський вже залишив розташування "синьо-жовтих".

У складі національної команди Віталій Буяльський провів 8 матчів.