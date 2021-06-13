Вінгер Шахтаря Євген Коноплянка через травму не зможе допомогти команді на континентальній першості, але сподівається, що "жовто-сині" досягнуть найкращого результату.

Зірковий український футболіст сподівається, що вдалий відбірковий етап потрібно продовжувати на фінальній частині турніру. Коноплянка впевнений, що у хлопців саме такий настрій.

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Мінімальна мета – вихід з групи. Максимальна – вихід у фінал і боротьба за титул. Так, це буде нелегко, але я вірю в диво, знаю, як команда працює, які там зараз хороші футболісти, тому вірю в нашу збірну. Коли ти не ставиш такі максимальні цілі, тобі складно чогось досягти. Настрій повинен бути тільки таким, і я впевнений, що він у хлопців є, – сказав він.

Нагадаємо, Євген не встиг залікувати травму, тому не потрапив у заявку команди Шевченка на Євро. Вже сьогодні "жовто-сині" зіграють свій перший поєдинок на континентальній першості проти Нідерландів. Арбітр дасть стартовий свисток о 22:00.