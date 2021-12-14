Нападник Миная Євген Селезньов втрапив у черговий скандал. Цього разу – через погрози ведучому "ТаТоТаке" Андрію Сеньківу.

В ефірі програми Сеньків повідомив про те, що Селезньов порушував режим. Футболісту це не сподобалося, тому він вирішив у грубій формі "наїхати" на журналіста. Сеньків виклав записи розмови на ютуб, і вони одразу викликали великий резонанс.

Цікаво Курив та був "босяком", – Деменко розповів про зорю кар'єри Шевченка

Колишній нападник Шахтаря Андрій Воробей незадоволений поведінкою Селезньова. На його думку, футболісту варто зосередитися на грі, а не витрачати енергію на з'ясування стосунків.

"Я до цього ставлюся негативно. Журналісти пишуть іноді хороше, іноді погане. Завжди є задоволені, є незадоволені. І завжди будуть провокації. Тим більше, Жені треба бути стриманішим. Він зараз на перших сторінках, хоче рекорд побити. Він же не Вася із якогось села.

Завжди його тишком-нишком зніматимуть, з трибун його провокуватимуть. Потрібно вміти себе стримувати. Це неправильно, я згоден, але різні люди є, всіх не заткнеш. На цьому люди роблять собі якийсь піар. І таких людей багато, але й добрих дуже багато", – сказав Воробей.

Зазначимо, що для рекорду у чемпіонаті України Селезньову потрібно забити ще 7 голів. У поточному сезоні він зумів відзначитися лише один раз – в домашньому матчі проти Інгульця.