21 листопада Дженоа, яку очолив Андрій Шевченко, зіграє проти Роми під керівництвом Жозе Моурінью. Португалець бачить великі перспективи у роботі Шевченка як тренера.

На думку зіркового Жозе Моурінью, в Шевченка є шанс стати видатним тренером. Він не збирається ділитися з українцем порадами, адже в того вже є свій стиль та розуміння гри.

Цікаво Зірки збірної України та Челсі: кого спробує придбати Шевченко для підсилення Дженоа

Він мав неймовірний досвід роботи зі збірною України, він працював на Євро. Має вже дуже гарну базу як тренер. А це не те саме, що бути футболістом. Думаю, люди дивляться на нього вже інакше, не як на суперфутболіста, а як на тренера,

– сказав Моурінью.

Дженоа оголосила про призначення Шевченка 7 листопада. Команда перебуває перед зоною вильоту, Шевченку потрібно як мінімум зберегти прописку у Серії А.

Свій дебютний матч на клубному рівні український фахівець проведе 21 листопада, Дженоа поміряється силою з Ромою, яку очолює Жозе Моурінью.