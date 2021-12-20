Наставник Шахтаря Роберто Де Дзербі осоливу увагу приділяє молодим виконавцям. Його вплив на свій розвиток футболісти вже помітили.

За словами Анатолія Трубіна, Де Дзербі дуже сильно заряджає хлопців на роботу. Він вимагає жаги до ідеалу та робить все, щоб розкрити потенціал гравців на максимум.

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"Запрошення Де Дзербі? Це крок уперед для всього Шахтаря. Минуло вже півроку. Він відкриває мене по-новому, розкриває ще більше потенціалу. Так із кожним гравцем.

Він не дає нікому розслабитись, постійно вимагає, щоб у нас все було ідеально. Коли під час матчу поруч з лавкою вирують емоції, тебе самого розпирає, хочеться допомагати команді", – розповів Трубін.

У поточному сезоні 20-річний воротар зіграв 18 матчів, у 6 з них його ворота залишилися "сухими". Раніше повідомлялося про інтерес до таланта від міланського Інтера.