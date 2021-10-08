Вже завтра збірна України зіграє матч відбору на ЧС-2022 проти Фінляндії. Від результату матчу залежать шанси України на путівки у Катар.

На думку футбольного агента В'ячеслава Заховайла, не варто вимагати від Олександра Петракова змін та гнучкості. Фахівець вірний своїм принципам та не буде від них відступати.

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У віці Олександра Васильовича вже нічого його не змінить. Я ставлюся до нього з розумінням. Він – радянська людина, яка має відповідний менталітет і принципи, яким не зраджує. Можна битися головою об стінку, але не буде жодної користі,

– зазначив Заховайло.

Разом з тим експерт не бачить передумов для впевненої перемоги збірної України. Його не вражає ані підбір виконавців, ані стиль команди під керівництвом нового керманича.

Він додав, що давати Петракову поради – марно, адже він у будь-якій ситуації буде стояти на своєму. Якщо він дасть результат – "радянський" підхід виправдають, якщо ж ні – тренеру доведеться прийняти шквал критики.