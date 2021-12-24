Він – ключовий гравець, – Бенітес розхвалив потенційного конкурента Миколенка

Тренер Евертона Рафаель Бенітес спростував чутки про конфлікт із захисником команди. Раніше саме Віталія Миколенка розглядали у якості заміни Люки Діня.

Люка Дінь пропустив три останні поєдинки "ірисок". Втім на запитання журналістів про участь французького захисника у Boxing Day, головний тренер Евертона відповів ствердно.

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Не знаю, що трапиться перед матчем [з Бернлі], але зараз Дінь у складі. Хочу пояснити – він з самого початку був ключовим гравцем для нас. Він важливий гравець, наполегливо працює під час матчів та тренувань. Справа не в тренері або гравці, а у фанатах та клубі, – заявив Рафа Бенітес.

Крім того, наставник Евертона не захотів вести мову про потенційних новачків.

"Люка – наш гравець. Інші футболісти перебувають на ринку, кожен може говорити про це, але моя основна турбота полягає в тому, щоб зосередитися на гравцях, які наявні у команді. Люка – один із таких гравців, тож, сподіваюся, він буде доступним [на матч з Бернлі]", – сказав тренер "ірисок".

Нагадаємо, Евертон так і не оголосив офіційно про придбання захисника Динамо Віталія Миколенка. Хоча наставник киян Мірча Луческу підтвердив трансфер захисника збірної України. Саме Люка Дінь може стати конкурентом Миколенка на лівому фланзі оборони.