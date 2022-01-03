У перший день нового року Віталій Миколенко офіційно став гравцем Евертона. Вже незабаром він отримає шанс проявити себе в найсильнішій лізі світу.

На думку колишнього захисника Шахтаря та збірної України В'ячеслава Шевчука, перехід Миколенка в Евертон – чудова новина для українського футболу. Попри молодий вік Віталій має великий досвід та потребує нової конкуренції та викликів, щоб не зупинитись у розвитку.

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Звісно, футболісту потрібен час для адаптації до нової країни, команди, чемпіонату та вимог тренера. Але клас Віталія дозволяє сподіватися на те, що він зможе проявити себе та закріпитися в основі команди.

"Те, що Миколенко за своїми якостями відмінно підходить для англійської Прем’єр-ліги, є фактом. У Віталія непогана швидкість, передача. Він сильний у єдиноборствах. Може зіграти не лише лівого захисника, але й лівого центрального при обороні у три захисники", – сказав Шевчук.

Нагадаємо, Евертон виклав за Віталія Миколенка близько 20 мільйонів євро. Його контракт з "ірисками" розрахований до червня 2026 року.