Донецький Шахтар на виїзді поступився Інтеру та втратив шанси на єврокубкову весну. Дубль у ворота "гірників" оформив Едін Джеко.

Боснійський форвард, який через травму не зміг зіграти проти збірної України та завадити "жовто-синім" пройти у плей-офф відбору на ЧС-2022, "відігрався" на Шахтарі. Футболіст задоволений виступом своєї команди.

Цікаво Наші в Лізі чемпіонів: капітуляція Шахтаря, Вернидуб все ще у грі, важкий експеримент Зінченка

Інтер підписав мене забивати голи, і я намагаюся зробити свій внесок. У першому таймі ми допустили багато помилок, але їхній воротар теж був хороший. Нам треба було зберігати терпіння та не пропустити,

– сказав Джеко.

Після 5 турів групового етапу Ліги чемпіонів донецький Шахтар набрав лише 1 очко та втратив усі шанси на єврокубки. Останній матч в ЛЧ донеччани зіграють проти Шерифа, в активі якого 6 очок.

Раніше лунала інформація, що Інтер зацікавлений у трансфері Трубіна. Міланський клуб бачить в ньому наступника вікового Хандановіча.