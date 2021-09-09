Від зірки Бундесліги – до турецького аутсайдера: колись найбільший талант України досі без клубу

Цього літа Владлен Юрченко покинув луганську Зорю на правах вільного агента. Але колишня зірка виявився не таким затребуваним на ринку, як очікував.

Колись Владлен Юрченко захищав кольори німецького Байєра та забивав красені-голи у Лізі чемпіонів. Втім, згодом його кар'єра пішла на спад, і з часом він підписав контракт з луганською Зорею, кольори якої донедавна захищав.

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Влітку футболіст вирішив не продовжувати контракт з луганчанами та шукати кращої долі. Втім, попит на хавбека не підтвердив очікування.

Зараз футболіст, якому пророкували велике майбутнє в Європі, досі шукає клуб. Згідно чуток, його підписанням цікавиться аутсайдер турецької Суперліги Гіресунспор, який у перших трьох турах не набрав жодного очка.

Повідомляється, що клуб вже веде переговори з представниками 27-річного футболіста, про результат перемовин повідомлять найближчим часом.