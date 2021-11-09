Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко очолив Дженоа. Фахівець спробує змінити ситуацію в команді та покращити положення "грифонів" у турнірній таблиці.

На думку колишнього тренера Дніпра та Металіста Мирона Маркевича, робота в Дженоа – серйозний виклик для Андрія Шевченка. Робота в збірній та в клубі дуже сильно відрізняється, і вже незабаром фахівець це відчує на собі.

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Маркевич переконаний, що попри запевнення у тому, що боси клубу дадуть час на освоєння, від реакції Шевченка на невтішне положення в турнірній таблиці та виправлення ситуації залежатиме його подальша кар'єра.

Згоден, Шевченко має певні переваги, як для іноземця: він знає менталітет італійців, у нього немає мовних проблем, він голосно заявив про себе в Мілані, як футболіст, але в Дженоа у нього не буде часу на розгойдування, а відразу вимагатимуть результат,

– сказав Маркевич.

Разом з тим Мирон Богданович сподівається, що Шевченку вдасться підкорити Серію А у ролі тренера так само успішно, як він завоював чемпіонат у якості футболіста.

Перший матч на чолі Дженоа Шевченко проведе 21 листопада. Його команді протистоятиме Рома під керівництвом Жозе Моурінью.