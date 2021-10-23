Ужгородський Минай здивував футбольну спільноту підписанням Мілевського, а згодом – Селезньова. Для Артема це був останній клуб у кар'єрі, а Євген досі не може відзначитись забитим м'ячем.

Як розповів вже колишній тренер Миная Василь Кобін, жоден український клуб не був готовий працювати з цими футболістами. Він же знав можливості цих гравців та був готовий дати їм шанс знову гучно заявити про себе.

До речі Блохіну пропонують продати "Золотий м'яч" – легенда може отримати сотні тисяч доларів

Це серйозні, неординарні особистості в нашому футболі, так що я не боявся, і я хотів з такими людьми працювати, тому що для мене, молодого тренера на старті кар'єри – це величезний досвід,

– сказав Кобін.

Фахівець додав, що відмова Мілевського виходити на заміну – проблема самого футболіста, і через цю ситуацію між ними немає жодного конфлікту.

Запрошення Селезньова було його ініціативою, до якої багато хто поставився із здивуванням.

Я знав Женін характер, знав і не боявся. Я знав, як він готується до матчів. Людина вміє забивати голи і віддає 100% сил на полі – тут у мене сумнівів немає. У колективі у Жені серйозний авторитет,

– додав фахівець.

Нагадаємо, Артем Мілевський нещодавно повідомив про завершення професійної кар'єри, а Євген Селезньов прагне побити бомбардирський рекорд УПЛ, але наразі не забив за Минай жодного гола.