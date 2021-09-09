Вибачення Петракова перед Маліновским: екс-зірка збірної розкритикував поступливість тренера

Олександр Паляниця, який раніше захищав "жовто-сині" кольори національної команди, оцінив роботу нового тренера збірної Олександра Петракова. Захоплення викликає далеко не все.

Паляниця вважає, що попри відсутність часу на знайомство та роботу з командою Олександр Петраков швидко почав впроваджувати свої правила. Їх ефективність довела яскрава гра та нічия з чемпіонами світу – збірною Франції.

До речі Зайшов у роздягальню і сказав: "Ну так, хлопці, не можна", – Петраков про драму останніх хвилин

Колишній футболіст відзначив, що особливо це було помітно при тактиці 5-4-1 та акценті на атакувальних діях через фланги. Разом з тим він не розуміє, чому фахівець просив вибачення у Маліновського, який втратив місце у стартовому складі збірної.

Мені це взагалі незрозуміло. Які тут можуть бути вибачення? Адже, в першу чергу, тренер відповідає за результат, і йому все вирішувати. А гравець своєю майстерністю повинен доводити, що гідний більшого,

– вважає Паляниця.

Нагадаємо, у кваліфікації на ЧС-2022 Україна зіграє ще 3 матчі – проти Фінляндії та двічі проти Боснії та Герцеговини. Обидві команди є нашими прямими конкурентами у боротьбі за путівку на чемпіонат світу в Катарі.