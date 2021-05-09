Вест Хем поступився Евертону: Ярмоленко повернувся після тривалої паузи

Футболіст збірної України зіграв в АПЛ вперше за три місяці. Однак його команда програла у рідних стінах.

Зустріч п'ятої та восьмої команд Прем'єр-ліги виявилася небагатою на голи. У середині першого тайму лідер Евертона Домінік Калверт-Льюїн відкрив рахунок. То був єдиний гол у протистоянні на "Лондон Стедіум".

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Господарі мали кілька нагод для того, щоб відновити рівновагу. Чи не найкращий момент виник у чеха Владіміра Цоуфала – штанга.

На 73-й хвилині Девід Мойєс кинув у бій Андрія Ярмоленка. Востаннє у поєдинку АПЛ українець виходив на початку лютого. Проте за відведений час Андрій не зумів допомогти "молоткам" уникнути поразки у рідних стінах (третьої в останніх чотирьох турах). Більше того, наприкінці вдруге могли забивати "іриски" – Джошуа Кінг влучив у стійку.

Чемпіонат Англії, 35 тур

Вест Хем – Евертон 0:1

Гол: Калверт-Льюїн, 24.