Вест Хем епічно відігрався у матчі з командою з 6-го дивізіону: Ярмоленко провів 120 хвилин

Андрій Ярмоленко та партнери були близькими до сенсаційного вильоту з Кубку від команди із підземелля англійського футболу. Вест Хем забив два голи у компенсований час.

Господарі відкрили рахунок на 19-й хвилині. Подача штрафного з лівого флангу завершилася хаосом у володіннях Альфонса Ареола. Кіпер Вест Хема необачно вийшов з воріт, зіткнувся зі своїм оборонцем Іссою Діопом, а гравець господарів Алекс Пенні скористався цим і спрямував м'яч у ціль.

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У першому таймі "молотки" діяли дуже інертно і практично не турбували суперника. Тільки після перерви команда АПЛ почала діяти агресивніше. На 60-й хвилині Ярмоленко та Джаррод Боуен організували атаку на правому фланзі. Воротар Кіддермінстера потягнув два удари Боуена.

На 81-й хвилині Ярмоленко впав у штрафному майданчику господарів, вимагаючи пенальті. Повтор підтвердив правильність дій рефері – українець падав за власною ініціативою. Лише у компенсований час Деклан Райс зумів врятувати Вест Хем від поразки.

Два виснажливі екстратайми без гольових моментів знову завершилися пізнім голом гостей. Ярмоленко накрутив суперників на правому фланзі і прострілив у центр, де Аарон Крессвел асистував Боуену. Далі йде Вест Хем.

Огляд матчу

Кубок Англії, 4 раунд

Кіддермінстер Гарріерз – Вест Хем 1:1, у додатковий час 0:1

Гол: Пенні, 19 – Райс, 90+1, Боуен, 120+1.