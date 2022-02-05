"Ми обов'язково поговоримо [про Україну], але поки що цього не зробили, тому що ми провели разом лише три-чотири дні, а до цього він отримав травму, і ми були зосереджені на цьому", – сказав наставник Манчестер Сіті.

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Також Гвардіола заявив, що поспілкується щодо цього з Олександром.

Той факт, що такі речі трапляються в 21 столітті, пригнічує. Важко це прийняти. Я поговорю з Олександром, він знає ситуацію набагато краще, ніж я, – сказав Пеп.

Гвардіола також зазначив, що Зінченко готовий повернутися на поле після травми. Матч Кубку Англії між Манчестер Сіті та Фулхемом відбудеться сьогодні, 5 лютого, о 17:00.