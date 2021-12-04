Український хавбек Віктор Коваленко встиг освоїтися в Спеції та стати одним із лідерів команди. Саме він виконує роль диригента гри у центрі поля.

Як розповів футболіст, підготовка до матчів у Спеції відрізняється від того, що він бачив у донецькому Шахтарі. В Італії перед грою навіть можуть дозволити собі алкоголь.

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У команді увечері перед матчем можуть випити келих вина. Коли я вперше побачив, подумав: "Ну як?". Не можу так. Звик вже – вода, правильно все. Келих вина – не знаю, як це їм допомагає. Був у шоці спочатку,

– розповів Коваленко.

Нагадаємо, завтра, 5 грудня, Спеція у 16 турі Серії А прийматиме Сассуоло. Команда українця має в активі лише 11 очок та розташовується перед зоною вильоту, випереджаючи Дженоа Андрія Шевченка лише на 1 заліковий пункт.

Права на Коваленка належать Аталанті. Віктор гратиме за Спецію на правах оренди до кінця поточного сезону.