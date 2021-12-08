У матчі 6 туру Ліги чемпіонів Манчестер Сіті на виїзді поступився РБ Лейпциг. Український футболіст Олександр Зінченко провів на полі весь матч.

Манчестер Сіті гарантував собі достроковий вихід у плей-офф, тому поразка РБ Лейпциг не має жодного турнірного значення. Футболіст запевняє, що на мотивацію гравців Сіті це не вплинуло.

До теми Наші в Лізі чемпіонів: асист Зінченка, виліт Соболя, драма Шахтаря на останніх секундах

"Перемога у такій складній групі – хороша робота, ми зустрілись з кількома сильними командами. Зараз важко сказати, що пішло не так цього вечора. Нам доведеться сісти та проаналізувати це. Те, що ми виграли групу достроково, не впливало на нашу гру сьогодні", – сказав Зінченко.

Нагадаємо, що саме Олександр віддав гольовий пас на Ріяда Мареза, який скоротив відставання від суперника наприкінці матчу.

Наступний матч Манчестер Сіті проведе у суботу, 11 грудня. У рамках 16 туру АПЛ "містяни" прийматимуть Вулверхемптон.