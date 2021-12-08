Важко сказати, що сталося, – Зінченко спробував виправдати поразку Сіті в матчі з РБ Лейпциг
Джерело:сайт УЄФА
У матчі 6 туру Ліги чемпіонів Манчестер Сіті на виїзді поступився РБ Лейпциг. Український футболіст Олександр Зінченко провів на полі весь матч.
Манчестер Сіті гарантував собі достроковий вихід у плей-офф, тому поразка РБ Лейпциг не має жодного турнірного значення. Футболіст запевняє, що на мотивацію гравців Сіті це не вплинуло.
До теми Наші в Лізі чемпіонів: асист Зінченка, виліт Соболя, драма Шахтаря на останніх секундах
"Перемога у такій складній групі – хороша робота, ми зустрілись з кількома сильними командами. Зараз важко сказати, що пішло не так цього вечора. Нам доведеться сісти та проаналізувати це. Те, що ми виграли групу достроково, не впливало на нашу гру сьогодні", – сказав Зінченко.
Нагадаємо, що саме Олександр віддав гольовий пас на Ріяда Мареза, який скоротив відставання від суперника наприкінці матчу.
Наступний матч Манчестер Сіті проведе у суботу, 11 грудня. У рамках 16 туру АПЛ "містяни" прийматимуть Вулверхемптон.