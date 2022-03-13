Важко думати про футбол, коли російська армія вбиває українців, – Ярмоленко про свої емоції

Один з найбільш яскравих моментів футбольного уїк-енду у Європі – святкування Андрієм Ярмоленком гола у ворота Астон Вілли. Гравець Вест Хема не стримав сліз.

Українець відкрив рахунок на 70-й хвилині. Згодом команди забили ще по одному голу – таким чином Вест Хем святкував перемогу.

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"Це було так емоційно для мене через ситуацію у моїй країні. Мені так важко зараз, у цей момент думати про футбол, коли щодня російська армія вбиває українців. Щиро кажучи, я не знаю, що сказати. Я просто хочу подякувати своїм товаришам по команді, які підтримують мене весь час, кожен день. Уболівальникам Вест Хема, які також підтримують мене і всіх українців. Дякую усім британцям, тому що ми відчуваємо, що ви нас підтримуєте", – заявив Ярмоленко.

Андрій також розказав про складність в процесі підготовки до матчу з бірмінгемцями:

Я відчував підтримку вболівальників і намагався викластись на полі, бо знаю, наскільки важливою для нас була сьогоднішня гра. Я не готовий на 100 відсотків, тому що за останні два тижні я тренувався, можливо, три чи чотири рази. З 26 лютого мені дозволили відпочивати чотири дні, бо було неможливо тренуватися, я думав тільки про свою сім'ю та своїх людей. Я просто намагався викластись на полі.

Футболіст розповів про свій гол у ворота Астон Вілли:

Бенрама віддав мені м'яч. У штрафному у вас не так багато часу, тому потрібно робити все дуже швидко, і я встиг. Для мене дуже важливо відчувати підтримку з боку тренера, моїх товаришів по команді та вболівальників. Коли я це відчуваю, я віддаю всі сили вболівальникам та клубу, – цитує Ярмоленка Футбол24 з посиланням на ВВС.