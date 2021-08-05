VAR використовуватимуть у відборі на ЧС-2022: наступний матч України пройде за участю технології

Стартові поєдинки кваліфікації відбулися без допомоги відеоасистента рефері. Однак вже з вересня ситуація зміниться.

Повідомляється, що система працюватиме на всіх матчах відбіркового циклу уже з четвертого туру, починаючи з вересня 2021 року. "Синьо-жовті" у перший день осені зіграють на виїзді з Казахстаном.

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Перші три тури відбору ЧС-2022 минули без участі VAR. Рішення було ухвалено виконкомом УЄФА у липні, а тепер отримало погодження від ФІФА. Робота системи буде забезпечуватися за рахунок використання особливих фургонів, наданих постачальниками послуг VAR для УЄФА.

Варто додати, що усі три поєдинки української національної команди у кваліфікації завершилися з рахунком 1:1. Саме такий підсумок зафіксовано у протистояннях "синьо-жовтих" з Францією, Фінляндією та Казахстаном.