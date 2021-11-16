Україну має прорвати, – колишня зірка збірної Воробей очікує на гольову феєрію в матчі з Боснією
Джерело:Sport.ua
Вже сьогодні ввечері збірна України проведе вирішальну битву за право продовжити боротьбу за путівки на чемпіонат світу. "Жовто-сині" можуть "пролетіти" повз Мундіаль, не зазнавши жодної поразки.
Україну має "прорвати"
У грі з Боснією нас влаштує лише перемога. Окрім того, Франція, яка вже гарантувала собі участь на чемпіонаті світу в Катарі, має як мінімум не програти Фінляндії.
До речі Боснія – Україна: заявка "жовто-синіх" на головний матч року
Колишній нападник Шахтаря та збірної України Андрій Воробей сподівається, що в останньому матчі групового етапу нашу команду таки "прорве" на голи. "Жовто-сині" не програли жодного матчу, але ризикують опинитися за бортом чемпіонату світу.
Я думаю, що має вже прорвати Україну. Ця нічийна хандра затяглася на дуже тривалий період. Дуже багато жартів в інтернеті з приводу нічиїх. Я думаю, ми переможемо Боснію з рахунком 2:0,
– сказав Воробей.