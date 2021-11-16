Вже сьогодні ввечері збірна України проведе вирішальну битву за право продовжити боротьбу за путівки на чемпіонат світу. "Жовто-сині" можуть "пролетіти" повз Мундіаль, не зазнавши жодної поразки.

Україну має "прорвати"

У грі з Боснією нас влаштує лише перемога. Окрім того, Франція, яка вже гарантувала собі участь на чемпіонаті світу в Катарі, має як мінімум не програти Фінляндії.

До речі Боснія – Україна: заявка "жовто-синіх" на головний матч року

Колишній нападник Шахтаря та збірної України Андрій Воробей сподівається, що в останньому матчі групового етапу нашу команду таки "прорве" на голи. "Жовто-сині" не програли жодного матчу, але ризикують опинитися за бортом чемпіонату світу.

Я думаю, що має вже прорвати Україну. Ця нічийна хандра затяглася на дуже тривалий період. Дуже багато жартів в інтернеті з приводу нічиїх. Я думаю, ми переможемо Боснію з рахунком 2:0,

– сказав Воробей.

Стартовий свисток матчу Боснія – Україна пролунає о 21:45. Наш суперник не зможе розраховувати на двох своїх лідерів – Джеко та Колашинаца.