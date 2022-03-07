Український вечір у Генті – рятівний гол Безуса, важливий заклик і збір допомоги: емоційні кадри
Українець Роман Безус став джокером Гента. Півзахисник вийшов на поле на 76-й хвилині, а невдовзі вирвав для "буйволів" перемогу над Зульте-Варегемом (2:1).
Господарі відкрили рахунок на старті зустрічі зусиллям Лорана Депуатра, однак по перерві Єлле Воссен відновив паритет. Усе вирішив гол Безуса, який уникнув офсайду і вдало зіграв на добиванні.
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Українець емоційно відсвяткував взяття воріт, а після поєдинку продемонстрував світові важливий меседж – "Закрийте небо". Крім того, Роман огорнувся синьо-жовтим стягом.
Клуб також висловив підтримку Безусу та українському народу, опублікувавши відповідний пост у твітері.
Зрештою, "буйволи" допомагають Україні не лише словесно, а й матеріально. Перед грою бельгійський клуб організував збір гуманітарної допомоги, зокрема ліки та дитячі товари.
Відео гола Безуса
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