В Україні нема місця критиці: відомий банкір розгромив фанатів за безпідставну підтримку збірної

Банкір Сергій Фурса не надто вдоволений сліпою вірою фанатів збірної України. На його думку, показник віри в перемогу збірної на Євро-2020 – це тривожний дзвіночок для нашого суспільства.

Банкір підкреслив, що згідно з опитуваннями, до початку матчу з Англією 36% респондентів вірили у перемогу нашої команди на турнірі. Такий високий показник при тому, що Україна демонструвала на Євро далеко не найкращу гру, викликає в нього побоювання.

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І після цього ви пропонуєте виносити важливі питання на референдуми? Запитувати у людей, що живуть в містах, про ринок землі? Запитувати у людей про те, в чому вони розбираються приблизно також, як у футболі, і на основі цих відповідей приймати рішення? – написав він.

Фурса переконаний, що патріотизм – це дуже добре, і національну команду потрібно підтримувати. Але разом з тим завжди потрібно оцінювати реальний стан речей та намагатися об'єктивно критикувати. Адже якщо вірити, що збірна, яка показує не найкращу гру, а її лідери травмовані або втомлені фізично, може виграти чемпіонат Європи по футболу, то це дуже негативний сигнал для суспільства.